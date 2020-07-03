ANTALYA - Antalya'nın iç kesimlerinde hava sıcaklığını artması bekleniyor.
Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artacağının tahmin edildiği bildirildi.
Bölgenin Basra Alçak Basınç Merkezi'nin etkisi altında olması sebebiyle sıcaklığın 34 ila 37 dereceler arasında seyredeceği belirtilen açıklamada, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, bölgede hafta boyunca yağış beklenmediği kaydedildi.