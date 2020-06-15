MERSİN - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ndeki plajlarda ve otellerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirler alınıyor.

Bölgedeki sahiller sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenirken, görevliler de plajdakilere gerekli uyarılarda bulunuyor.

Çukurova Turistik Otel İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızkalesi'nde Kovid-19'a karşı her türlü tedbirin aldığını söyledi.

Konaklama tesisleri ve plajlarda bulunan alanların dezenfekte edildiğini dile getiren Kale, "Gereken çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla denize girebilir. Kovid-19 sürecini devletimizin desteğiyle atlatacağız. Tatilcileri Kızkalesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.