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Mersin'in keşfedilmeyi bekleyen güzelliği: Karacaoğlan Şelalesi

Erdemli ilçesinde kayalıkların arasından yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Karacaoğlan Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: - "Karacaoğlan Şelalesi'ni daha güzel, yaşanılabilir ve ilçemizin prestijine uygun b

Mersin'in keşfedilmeyi bekleyen güzelliği: Karacaoğlan Şelalesi
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MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Erdemli ilçesindeki kayalıkların arasından yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Karacaoğlan Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Elvanlı Mahallesi'ndeki coşkun akan suyu ve manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Karacaoğlan Şelalesi son günlerde Mersin ve çevre illerden gelenlerin uğrak mekanı haline geldi.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen ve yaz sıcağında serinlemek isteyenlere eşsiz manzarada vakit geçirme imkanı sunan şelale, gerekli çevre düzenlemesiyle ilçenin turizmde önemli kozu olmaya hazırlanıyor.

"Saklı cennet" olarak nitelendirilen Karacaoğlan Şelalesi'ne gelenler yapılacak çalışma ve düzenlemelerle alanın bilinirliğinin daha da artacağı inancında.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AA muhabirine, Erdemli'nin çok sayıda doğa güzelliğine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karacaoğlan Şelalesi'nin bu güzelliklerden biri olduğunu dile getiren Tollu, son günlerde sakinlik arayanların bu şelaleyi tercih ettiğini söyledi.

Bu noktayı turizme kazandırmak için çalışma içerisinde olduklarını aktaran Tollu, şöyle devam etti:

"Karacaoğlan Şelalesi zor bir coğrafyada ama ziyaretçilerimize huzur veren bir görüntüsü var. Şelalenin etrafındaki araziler şahıs arazisi. Şu anda buralara çok dokunma imkanımız yok. Mülkiyet sahipleriyle görüşüyoruz. Burada ya kamulaştırma yoluna gideceğiz ya da onlarla ortak payda buluşup şelalemizi turizme kazandırmak için gayret edeceğiz. Karacaoğlan Şelalesi'ni daha güzel, yaşanılabilir ve ilçemizin prestijine uygun bir şekilde hizmetine sunacağız."

- "Keşfedilmesi gereken saklı bir cennet"

Adana'dan şelaleyi görmeye gelen Eyüp Köseoğlu da hafta sonunu değerlendirmek için Karacaoğlan Şelalesi'ni seçtiklerini ve güzel manzarada vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerden Cansu Koyutürk ise şelaleyi internetten keşfettiğini belirterek, "İlçe merkezi sıcak ama burası çok serin ve ferah. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Biraz daha tanıtımı yapılması gerekiyor. Keşfedilmesi gereken saklı bir cennet." diye konuştu.

Şelaleye ilk kez gelen Neriman Kemik de burada mutlu vakit geçirdiğini ve şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini aktararak, "Yolları biraz zor ama görülmeye değer. Şehir dışından gelenler için gezilebilecek bir yer. Herkesin görmesi gerekiyor. Mutlu bir gün geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Servet Çalımlı da alanda çevre düzenlenmesi yapılmasıyla daha güzel bir yer olacağını aktardı.

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