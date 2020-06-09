GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Mersin'deki salgın hastaneleri Kovid-19'a "duvar" oldu

Fiziki altyapı ve teknolojik donanımlarıyla eksiksiz hizmet veren 5 salgın hastanesi, kentin vaka sayısı en düşük iller arasında yer almasında önemli rol üstlendi - İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: - "Kovid-19'u en başından itibaren çok yönlü olarak ele

Mersin'deki salgın hastaneleri Kovid-19'a "duvar" oldu
18 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

MERSİN - SERKAN AVCI - Mersin'deki 5 salgın hastanesi, sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi, fiziki altyapısı ve teknolojik donanımlarıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli rol oynadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 Mart'ta, Türkiye'de bir kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurmasının ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Toros, Tarsus ve Silifke Devlet Hastanelerinde harekete geçildi.

Salgınla mücadelede görev alacağı ilan edilen bu 5 hastanede, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda "Kovid-19 polikliniği" oluşturuldu.

Bu süreçte poliklinik giriş ve çıkışlarında sıkı tedbirler alınırken, triyaj çadırlarında bulguları şüpheli olan vatandaşlar, sağlık personelleri eşliğinde gözetim alına alındı.

Tedavi sürecinde hem sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi hem de hastanelerin fiziki altyapı ve teknolojik donanımları, salgınının yayılımının önüne geçti.

Mersin, 5 salgın hastanesi ve tedbirlere büyük oranda uyulmasıyla Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü iller arasında yer aldı.

- "Aldığımız tedbirler yerinde ve zamanında oldu"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yeni normal" dönemle vatandaşların poliklinik hizmetlerine ulaşması için hastanelerin kapılarını açtığını söyledi.

Randevu sistemiyle hizmet veren hastanelerin Kovid-19'a karşı da tam donanımlı hizmet sunmaya devam ettiğinin altını çizen Bahçacı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Pandemi Kurulu ve Hıfzıssıhha kararlarıyla hem sosyal hayatı hem de insan sağlığını koordine ettiklerini anlattı.

Bahçacı, Mersin'deki vaka sayısının birçok kente oranla düşük olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kovid-19'u en başından itibaren çok yönlü olarak ele aldık. Hastanelerde uygulanan tedavi tek elden yürütüldü. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz karar aldı, hastanelerimiz de uyguladı. Hastaları olabildiğince yoğun bakımlardan uzak tutmaya, yoğun bakıma alındıysa da en geç dönemde entübe etmeye çalıştık. Aldığımız tedbirler yerinde ve zamanında oldu. Halkımızın aldığımızın tedbirlere uyumunda zorluk yaşamadık."

Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadelesinde, diğer ülkelere göre farklı bir strateji ve tedavi politikası uyguladığına dikkati çeken Bahçacı, salgın hastanelerinin burada aktif rol aldığını vurguladı.

- "Yerinde ve zamanında çok iyi bir filyasyon sağladık"

Kentte pandemi hastanesi ilan edilen sağlık tesislerinin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini dikkate alarak hizmet verdiğini aktaran Bahçacı, şunları kaydetti:

"İlk vakamız çok önemliydi. İlk vakadan itibaren çok iyi izolasyon ve filyasyon sağladık. Filyasyondaki başarı bu hastalıktaki başarıyı öne çıkaran unsurlardan biridir. Bu ne kadar iyi olursa o kadar başarı olursunuz. Mersin halkı bize bu konuda destek oldu. Doğru bilgiyi zamanında aldık. Akşam aldığımız bilgiyi sabaha bırakmadık. Yerinde ve zamanında çok iyi bir filyasyon sağladık ve bunların sonuçlarını çok hızlı aldık."

Bahçacı, Mersin genelindeki vakaların yüzde 80'inin, belirti göstermeyen hastalar olduğunu belirterek "Biz bu hastalarımızı hastanede tedavi edip ısrarcı davranarak hedefe ulaştık. Bu da hastanelerimizdeki yatak kapasitesinin yerinde ve yeterli olduğunu gösterdi. Hastanelerdeki her odamız yoğun bakım niteliği taşıyordu. Bu durum bir avantaj oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maskesize ceza! Uyarılar peş peşe geldi
ISPARTA'DA TESİSLER AÇILIYOR SPORCULARIMIZ SAHALARA DÖNÜYOR
AKEL ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU KURSLARA BAŞLADI
Isparta'da kamyon şarampole devrildi yaralılar var!
Isparta'da trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
Isparta Belediye Meclisi ilk ‘Olağan’ toplantısı
Isparta'da bir fikrim var diyen kadınlara davet!
Isparta'da esnafa özel ücretsiz dezenfekte hizmeti
Güneykent'te pandemiye davet hatırası
ISPARTA KARAAĞAÇ PAZARI AÇILDI - BAŞDEĞİRMEN'DEN ZİYARET '' ESNAFI MUTLU GÖRDÜK''
ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABER
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
Gül Bahçeleri İlk Misafirlerini Ağırladı
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI...
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyurular yapıldı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber!
EN SÜPER SÜPÜRGE TAMİR BAKIM SERVİSİ
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi içinIsparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için03 Haziran 2020
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandıIsparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı03 Haziran 2020
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındıIsparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı04 Haziran 2020
yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyoryumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor03 Haziran 2020
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama YaşanacakGeri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak05 Haziran 2020
Hastanede Kovid-19 hastaları, dışarıda ihtiyaç sahipleri için ter döküyorHastanede Kovid-19 hastaları, dışarıda ihtiyaç sahipleri için ter döküyor03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındıKahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı02 Haziran 2020
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltındaAntalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında03 Haziran 2020
BM'den İdlib'e 106 tır insani yardımBM'den İdlib'e 106 tır insani yardım02 Haziran 2020
Antalya'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındıAntalya'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağıKahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağı03 Haziran 2020
ITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına KatıldıITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına Katıldı03 Haziran 2020
Daikin'den klima bakım kampanyasıDaikin'den klima bakım kampanyası03 Haziran 2020
Afşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske ürettiAfşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretti03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldıKahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı03 Haziran 2020