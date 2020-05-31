Mersin'deki kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlının evlerinde silah ve mühimmat bulundu MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde dün aracında otururken mermi isabet eden kadının hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nd