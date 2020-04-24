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Mersin'de yurttaki karantina süresi dolanlar memleketlerine gönderildi

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 5 kişi karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.İl Afet ve Acil Durum Müd

Mersin'de yurttaki karantina süresi dolanlar memleketlerine gönderildi
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MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 5 kişi karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle AFAD koordinasyonunda 14 gün önce KKTC'den getirilerek Anamur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 5 kişinin karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolleri yapılan bu kişiler, memleketleri Ankara, Antalya, Tekirdağ, Hatay ve Bursa'ya gönderildi.

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