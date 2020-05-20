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Mersin'de yaylalara tek yönlü göçe izin verildi

MERSİN - Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığından alınan talimatla yaylalara tek yönlü göçe izin verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında kentleşme problemleri, hava sıcaklıklarının oluşturduğu olumsuzluklar ve küçük tarımsa

Mersin'de yaylalara tek yönlü göçe izin verildi
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MERSİN - Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığından alınan talimatla yaylalara tek yönlü göçe izin verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında kentleşme problemleri, hava sıcaklıklarının oluşturduğu olumsuzluklar ve küçük tarımsal faaliyetler nedeniyle pek çok kentte yaylalara mevsimsel göç olduğu belirtildi.

Yaylalara yönelik mevsimsel göçün koronavirüs salgınının etkileri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Yaylaya tek yönlü gidiş olması (git-gel yapılmaması), yaylaya gidecek kişilerin Kovid-19 bulaşı açısından sorunsuz olması (pozitif vaka veya Sağlık Bakanlığı filyasyon sisteminin içinde yer almaması), ulaşımda sosyal mesafe ve diğer kurallarla ilgili genelgelere uyulması koşullarıyla bugünden itibaren vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerine izin verilmesi kararına varılmıştır." ifadesi kullanıldı.


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