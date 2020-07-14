Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı MERSİN - Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ve bu şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yö