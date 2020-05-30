Mersin'de yangın sezonu öncesi tatbikat MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, yangın işçileri ve gönüllülerin katılımıyla orman yangını tatbikatı düzenlendi.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Yangın ekibi işbaşı eğitimi" kapsamındaki tatbikat, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde