Mersin'de uyuşturucuyla mücadele MERSİN - Mersin'de polisin şüphelendiği zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada, 810 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki Müftü