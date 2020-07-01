MERSİN - Mersin'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Erdemli ve Silifke Emniyet Müdürlükleri iş birliğinde, turizm sezonunun başlamasıyla bölgede uyuşturucu satıcılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, takip ettikleri bir aracı Erdemli ilçesinde durdurdu. Araçta, bir miktar bonzai ele geçirildi, S.T. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Polis, Erdemli'de bir iş yerinde de bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap buldu. İş yeri sahibi A.D.K. gözaltına alındı.