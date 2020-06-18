Mersin'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı öne sürülen T.K'