Mersin'de uçurtma sörfü yaparken denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı MERSİN - Mersin'de uçurtma sörfü yaparken açıldığı denizde mahsur kalan kişiyi "dalgıç polisler" kurtardı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, uçurtma sörfü ya