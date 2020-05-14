Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Eyüp Bulut (60) idaresindeki 33 DBS 67 plakalı motosiklet, Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında M.Ç. (21) yönetimindeki plakası henüz b