MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yapmak isterken yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçede yaşayan H.Ö, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve Ankara'daki bir kuyumcu soygunu soruşturması kapsamında birikimini vermesini isteyen kişilerden şüphelenerek polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, para ve ziynet eşyalarını almak için H.Ö'nün evine gelen B.Y. ve A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartla serbest bırakıldı.



