Mersin'de telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı MERSİN - Mersin'de, telefonla aradığı ve kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadını dolandırarak 77 bin 450 lirasını almaya çalışan şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde ya