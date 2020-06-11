MERSİN - Mersin'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak korkuttukları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 3 ay içerisinde kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından para ve ziynet eşyalarının alınarak dolandırıldığını beyan eden 4 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mağdur vatandaşların beyanları üzerine yaptıkları çalışmalarda 14 Nisan'da mağdurlardan D.A'nın 1000 lirası ile 9 çeyrek altınını alarak kayıplara karışan şüphelilerin M.K. (42), M.S. (28), M.A. (27) ve A.A. (23) olduğunu belirledi.

Zanlıların, 3 Haziran'da 35 bin lira almak için gittikleri adreste yaşayan A.K'nin (71), kimlik sorması üzerine olay yerinden kaçtığını tespit eden ekipler, aynı şüphelilerin, 4 Haziran'da R.K'nin (66) 6 bin 220 lirası ile 12 çeyrek altınını, 6 Haziran'da da F.D. ve M.D'nin 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırıcılık yaptığını saptadı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu yaptıkları operasyonda, son 2 yıldır arabasında yaşadığını ve sahte kimlik taşıdığını belirledikleri M.K'yi kent merkezinde, A.A'yı da Tarsus ilçesinde yakaladı.

Diğer şüpheliler M.A. ve M.S'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları baskında zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına karşılık, "Beni kandırdılar, beni oyuna getirdiler. Sahte kimlik taşıdığım doğrudur. Ben cezaevi firarisiyim, mecburen arabada kaldım." dedi.

M.K'nin 40 ayrı suç dosyasının olduğu, 9 ayrı olaydan dolayı firari olarak arandığı öğrenildi.