Mersin'de tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu öldüğü iddiası MERSİN - Mersin'de bir kişinin tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.İddiaya göre, Altaylar Mahallesi'nde bir apartmanda A.A'nın (25), 3 gün önce gürültü nedeniyle tartışıp, attığı yumruk nedeniyle yere