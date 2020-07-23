MERSİN - Mersin'de bir kişinin tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
İddiaya göre, Altaylar Mahallesi'nde bir apartmanda A.A'nın (25), 3 gün önce gürültü nedeniyle tartışıp, attığı yumruk nedeniyle yere düşen Fatih Dikili (32), Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Dikili, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay günü ifadesinin ardından serbest bırakılan A.A. polis ekiplerince Antalya'da yeniden gözaltına alındı.