Mersin'de tartıştığı eniştesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı eniştesini tüfekle ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde Cem A. (46) ile aynı binada oturan kayınbiraderi Sabri U. (59) arasında çıkan tartışma kavgaya