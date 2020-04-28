Mersin'de tartıştığı eniştesini ayağından vurdu MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle ayağından vurdu.Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi 3711 Sokakta oturan eniştesi Özbay H.'nin evine gelen Şeref S. (28), henüz bilinmeyen nedenle eniştesiyle tartışm