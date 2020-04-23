Mersin'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda 88 sikke, 9 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve tarihi obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler bir kişiye Karaman'dan kargoyla tarihi s