Mersin'de sosyal mesafeli ilk konser MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, yeni normalleşme süreci kapsamında ilk konserini verdi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kültür Park içerisindeki amfi tiyatroda s