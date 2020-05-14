MERSİN - Mersin’in Silifke ilçesinde bir mobilya dükkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklara oyuncak dağıttı.

İlçede, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Mobilya dükkanı olan Halil Gül, çocukları mutlu etmek için mağazasının önüne kurduğu stantta oyuncak dağıttı.

Aileleriyle sıraya giren çocuklar, istedikleri oyuncakları almanın sevincini yaşadı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak istedim. Onlara, bu zamana kadar evde kalarak göstermiş oldukları sabır için teşekkür ediyorum." dedi.