Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde İ.T. (25) ile E.T. (21) aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Y.D. (48) tartışmaya baş