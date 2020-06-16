MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir müzik grubu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek için konser verdi.

İlçedeki Musalla Gönüllüleri Müzik Grubu özel bir hastanede çalışanlarına destek olmak için müzik dinletisi sundu.

Hastanenin giriş katında verilen konserde gruba hasta ve hasta yakınları eşlik ederek sağlık çalışanlarını alkışladı.

Hastanenin Genel Müdürü Zeynel Canoğlulları, yaptığı açıklamada pandemi sürecinde tüm vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için çalıştıklarını belirtti.

Canoğulları grubun sağlık çalışanlarına verdiği konserden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.