Mersin'de plajlara Kovid-19 düzenlemesi MERSİN - Doğu Akdeniz'in önemli turistik merkezi Mersin'de plajlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizkızı Turizm AŞ bünyesindeki plajlar, yaz sezonuna hazır hale