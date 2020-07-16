Mersin'de otomobile giren yılan kazaya neden oldu MERSİN - Mersin'de bir otomobilin içerisine giren yılanın sürücüyü korkutması nedeniyle trafik kazası meydana geldi.Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda hareket halinde bulunan 01 UR 427 plakalı araç sürücüsü, otomobilinin içeri