Mersin'de otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı MERSİN - Mersin’in Silifke ilçesinde bir kamp alanında park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.Atakent Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki araçtan çanta ve içerisindeki 3 cüzdan, 450 TL nüfus cüzdanı, 9 banka kre