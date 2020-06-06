MERSİN - Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.