Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 3 zanlı tutuklandı MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alana 2 bin 50 kök Hint keneviri diktiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanların