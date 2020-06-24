MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir öğrencinin kitap isteğini geri çevirmeyerek kitap seti hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sosyal medya hesabına pahalı olmasından dolayı çok isteği kitapları alamadığını yazan 11 yaşındaki Fatma Gülşen Kırmızı'nın isteğine yanıt verildi.

Belediye yetkilileri hikaye ve romanlardan oluşan seti Kırmızı'nın, Yenişehir ilçesine bağlı Çavak Mahallesi'ndeki evine kitapları ulaştırdı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırmızı, kitap okumayı çok sevdiğini ancak fiyatların yüksekliği nedeniyle kitap alamadığını belirterek, talebine gösterdikleri duyarlılığı nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.