MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan belediyeye bağlı Merkez Kütüphanesi, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kütüphane, normalleşme süreciyle belirlenen yeni kurallara uygun olarak hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, kütüphanenin açık alan kısmının hizmet vermeye başladığını, kapalı kısmın ise bir süre daha açılmayacağını belirtti.