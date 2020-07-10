Mersin'de "merdiven altı" peynir üretimi yapılan depoya baskın MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda peynir üretimi yapılan depo mühürlendi.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selçuklar Mahallesi'ndeki depoda hijyen kurallarına aykırı şekilde peynir imalatı yapıldığın