Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 2 yaralı MERSİN - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lokantaya düzenlen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi'ndeki lokantaya otomobille gelen Emre K. ve Batuhan Ş, çorba içen Oğuz D. (32), Halil K.N. (46) ve İbrahim Ö.A'