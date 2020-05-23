Mersin'de kumar oynarken yakalanan 13 kişiye para cezası MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bahçe içerisindeki evde kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 56 bin 875 lira ceza uygulandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yapıntı Mahallesi'ndeki zeytinlik bahçesindeki eve operasyon dü