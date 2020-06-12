Mersin'de "Kovid-19" testi pozitif çıkan belediye çalışanı ve temaslı 7 işçi gözetimde MERSİN - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile temas ettiği 7 işçinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi. Gültak, yazılı açıklamasında, tanı konan personelin Mersin Şehir Eğitim v