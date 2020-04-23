Mersin'de karantina yurdunda kalanlar pencereden İstiklal Marşı'nı okudu MERSİN - Mersin'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altına alınanlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı’nı pencerelerden o