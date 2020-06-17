Mersin'de kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı MERSİN - Mersin'de, bir kadının arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde ablası D.K. (27) ile birlikte yürüyen D.Ç. (26), p