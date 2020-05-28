MERSİN - Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecince kentte pandemi hastanesi olarak hizmet veren kamu hastanelerde "yeni normal" döneme uygun düzenlemelerin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Bahçacı, yazılı açıklamasında, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Tarsus Devlet Hastanesinin ilerleyen süreçte yeni normale uygun olarak hizmet vereceğini belirtti.

Kovid-19'un tüm dünyada etki yarattığını aktaran Bahçacı, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmeden önce bakanlığımız tarafından bilim kurulu oluşturularak pandemiyle mücadele kapsamında kullanılacak kamu yataklı sağlık tesisleri belirlendi ve gerekli düzenlemeler yapıldı. Yaklaşık 3 aylık bir süre sonrasında ülkemizde ve ilimizde salgınla mücadelede önemli mesafeler alındı." ifadesini kullandı.

- Yeni normale uygun hasta kabulüne başlanacak

Bahçacı, vatandaşların yeni süreçle birlikte rehavete kapılmaması uyarısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Tedbirlere eksiksiz uymak kaydıyla yavaş yavaş yeni normale geçmek için çalışıyoruz. İlimizde de müdürlüğümüze bağlı yataklı sağlık tesislerinde yaklaşık 10 gündür bunun hazırlığını yapıyoruz. Başhekimlerimizle yaptığımız toplantıda önümüzdeki günlerde yeni normale uygun olarak hasta kabulüne başlamaya karar verdik. Artık Kovid-19 hastalarımıza Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturduğumuz ve diğer bölümlerden izole edilmiş özel bir bölümde hizmet verilecek. Tüm hastanelerimizde hasta ziyaret kısıtlamamız devam edecek. Tehlike henüz geçmiş değil. Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Az biraz daha sabır, 3 aydır hep birlikte verdiğimiz emek heba edilmemeli. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir olmalı. Salgınla mücadelede aldığımız tedbirlerle daha güçlü olacağız ve bu mücadeleyi birlikte kazanacağız."

Vatandaşların "yeni normal" dönemde acil durumlar dışında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için ALO 182 hattından talep oluşturarak hizmet alabileceği bilgisini paylaşan Bahçacı, hastanelerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.



