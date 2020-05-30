MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir baz istasyonunun kablolarını çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesindeki fabrikanın çatısındaki istasyondan çalınan kablolarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli 3 kişinin kimliğini tespit etti.
Küçükdikili Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Bir kısmı bulunan kabloların, Adana'daki bir hurdacıya satılmak istendiği tespit edildi.