MERSİN - Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 12 kilogram uyuşturucu esrar ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde kendisini arayan ekipleri görünce elindeki poşeti atarak kaçmaya çalıştı.

Attığı poşette 6 kilogram kubar esrar bulunan ve gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yakınındaki bir tarlada narkotik köpeğiyle yapılan aramada da 6 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.











