Mersin'de iki bacağı kırık halde bulunan köpek tedaviye alındı MERSİN - Mersin'de, sağ ön ve arka bacağı kırık halde bulunan köpek ameliyat edildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Silifke ilçesinde yaralı köpek buldu.Ekipler, köpeği kent merkezindeki bakım