Mersin'de İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı MERSİN - Mersin'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettiği güvenlik toplantısı başladı.Soylu, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Vali Ali İhsan Su ile görüştü.Görüşmenin ardından Bakan Soylu başkanlığında gerçe