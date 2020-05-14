MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fırına pompalı tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Kerim Mahallesi'nde bulunan fırına gelen maskeli bir kişi pompalı tüfekle ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, görüntülerde fırına silahlı saldırıda bulunan şüphelinin kendisini bekleyen biriyle motosiklete binip kaçtığını belirledi.

Yapılan incelemede şüphelinin U.İ.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı pompalı tüfekle Şehit Mustafa Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan U.İ.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.