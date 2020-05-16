Mersin'de ekmeklerin arasında uyuşturucu taşıyan fırıncı yakalandı MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ekmeklerin arasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla ilgili biri fırıncı iki şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Atakent Mahallesi'nde fırı