MERSİN - Mersin'de din görevlileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer maaşlarıyla destek verdi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya kendisinin ve ilçe müftülerinin nisan ayı maaşlarını bağışladığını, bazı din görevlilerinin de değişik miktarda destek verdiğini belirtti.

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Kondi, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreçte işini kaybeden, ihtiyaçlı duruma düşen bütün kardeşlerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarına, dertlerine derman olabilmek imkanı olan herkes için insani ve İslami bir görevdir. Gün elindekini kardeşinle paylaşarak yakınlaşma günüdür." ifadesini kullandı.