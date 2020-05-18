MERSİN - Mersin'de, mevsimsel etkiyle düşen polen tozlarının akıntıyla sahilde geçici olarak birikmesi sonucu denizin renginin değiştiği, durumun kirlilikle ilgili olmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların deniz yüzeyindeki sarı rengin kirlilik olabileceği şüphesiyle endişe duyduğu belirtildi.

Bu durumun mevsimsel değişimlere bağlı olarak her yıl yaşandığı ve renk değişiminin kirlilikten kaynaklanmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alglerin artışı, polen tozları ve yosunlardan kaynaklı biyolojik etkiler, denizde akıntı ve dalgaların etkisiyle sahillerimizde birikerek, renk değişikliğine neden olmaktadır. Birkaç gün önce hava sıcaklığında 8-10 derecelik ani yükselme yaşanmıştır. Bu durum gerek karada, gerek denizde bazı biyolojik olayların gelişmesine, denizlerde dip akıntılarının artmasına paralel olarak çoğalan besinler sonucu yosun ve alglerin artışına, karada ise polenlerin yoğun olarak tozlaşmasına neden olmuştur. Sahillerimizde yaşanan bu durum, önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi, özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir."