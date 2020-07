Mersin'de "can dostlara" şemsiyeli dinlenme alanı oluşturuldu MERSİN - Mersin'de sokak hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için sahil bandına şemsiye konularak dinlenme alanları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri "can dostların" artan sıcaklıktan et