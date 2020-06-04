Mersin'de bir kişinin domuz avında kazara öldürülmesine tutuklama MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin domuz avı sırasında kazara öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.Kurtçukuru Mahallesi'nde, domuz avında Fikret Şahin'in kazara ö