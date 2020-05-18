Mersin'de bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle iki grup arasında çı